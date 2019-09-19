شكرا لقرائتكم فرنسا ترسل 7 خبراء للسعودية للتحقيق في هجمات أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت متحدثة باسم الجيش الفرنسي اليوم الخميس، إن باريس أرسلت سبعة خبراء عسكريين إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو السبت، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات الصواريخ وأنظمة الدفاع أرض/جو.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قد تحدث في وقت سابق اليوم عن إرسال الخبراء.

كما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأربعاء أن فرنسا سترسل خبراء للمشاركة في التحقيقات بشأن الهجوم على معملي خريص وبقيق في المنطقة الشرقية في السعودية، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه.

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وقال قصر الإليزيه إن ماكرون ندد بقوة بالهجوم، وأكد لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي، أن فرنسا ملتزمة بالاستقرار في الشرق الأوسط. كما جاء في بيان القصر: "أكد الرئيس ماكرون لولي العهد أن فرنسا سترسل خبراء إلى السعودية للمشاركة في تحقيقات تهدف إلى الكشف عن مصدر وطبيعة الهجمات".

من جهته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، أن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى السعودية للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو.

وندد غوتيريش بقوة بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية.