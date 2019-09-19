أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية بأن "كلبا شرسا هاجم المواطنة فاطمة ج.ع. في ​القصيبة​ ب​قضاء النبطية​، الامر الذي استوجب نقلها إلى ​مستشفى نبيه بري الحكومي​ وقد اجريت لها العلاجات وأعطيت اللقاحات اللازمة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: كلب شرس هاجم فتاة في القصيبة بقضاء النبطية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.