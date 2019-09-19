نفى المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير في بيان، صحة الخبر المتداول حول "وجود خبراء أجانب في لبنان لبحث كيفية الغاء خدمة الـwhatsapp call".
وأكد المكتب الاعلامي أن "هذه المعلومات عارية من الصحة، وان الوزارة لا تقوم لا من قريب أو من بعيد بدراسة هذا الموضوع، وهي حريصة على توفير هذه الخدمة الهامة لجميع مستخدمي شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان".
وتمنى المكتب الاعلامي "على وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية عدم نشر الأخبار المتعلقة بالوزارة والصادرة عن جهات غير معنية وفي بعض الاحيان من مصادر مجهولة الهوية قبل التأكد من صحتها من وزارة الاتصالات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الاتصالات تنفي صحة الخبر حول الغاء خدمة الـwhatsapp call لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.