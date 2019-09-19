وزارة الاتصالات تنفي صحة الخبر حول الغاء خدمة الـwhatsapp call

نفى المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات ​محمد شقير​ في بيان، صحة الخبر المتداول حول "وجود خبراء أجانب في ​لبنان​ لبحث كيفية الغاء خدمة الـwhatsapp call".

وأكد المكتب الاعلامي أن "هذه المعلومات عارية من ​الصحة​، وان الوزارة لا تقوم لا من قريب أو من بعيد بدراسة هذا الموضوع، وهي حريصة على توفير هذه الخدمة الهامة لجميع مستخدمي شبكتي ​الهاتف​ الخلوي في لبنان".

وتمنى المكتب الاعلامي "على ​وسائل الاعلام​ و​المواقع الاخبارية​ الالكترونية عدم نشر ​الأخبار​ المتعلقة بالوزارة والصادرة عن جهات غير معنية وفي بعض الاحيان من مصادر مجهولة الهوية قبل التأكد من صحتها من ​وزارة الاتصالات​".