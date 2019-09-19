حركة امل وحزب الله في الجنوب: على السلطات المختصة عدم التهاون في موضوع العملاء

اكدت قيادتا ​حركة امل​ و​حزب الله​ في ​الجنوب​ متانة العلاقات التحالفية بين الحركة والحزب واستمرار العمل على تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات وفي شتى المجاﻻت بما يعمق العﻻقة اﻻخوية بين الحركة والحزب وقواعدهما وجماهيرهما.

ودعت القيادتان في بيان بعد اجتماع مشترك في مقر قيادة اقليم الجنوب في الحركة في ​مدينة النبطية​ بحضور المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب الدكتور نضال حطيط ومسؤول المنطقة الثانية في حزب الله علي ضعون، السلطات اللبنانية المختصة الى عدم التهاون في موضوع العملاء مؤكدين ان جرم الخيانة للوطن والعمالة لصالح العدو الصهيوني كائنا من كان مرتكبها جريمة ﻻ تسقط بالتقادم او بمرور الزمن .

وجدد البيان التأكيد على التمسك بثلاثية المقاومة والجيش والشعب كثلاثية وحيدة في مجابهة العدوانية اﻻسرائيلية وكبح جماح اطماعها تجاه لبنان وحماية حقوقه السيادية في البر والبحر والجو .ودعا الحكومة الى وجوب اﻻسراع في وضع اﻻليات الضرورية واتخاذ كافة اﻻجراءات لمعالجة اﻻزمات المعيشية واﻻقتصادية واﻻجتماعية خاصة مع انطلاق ​العام الدراسي​ الجديد مع التأكيد على وحدة موقف الحركة والحزب في رفض تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة اية اعباء او رسوم جديدة في موازنة عام 2020 .

واتفقت قيادتي الحركة والحزب في الجنوب على خوض غمار اﻻنتخابات ​البلدية​ الفرعية وانجاز هذا اﻻستحقاق سويا وفقا للوائح موحدة ارتكازا على اﻻتفاقات المعمول بها في هذا اﻻطار .

وختمت القيادتين بيانهما بتوجيه تحية اعتزاز وتقدير لجماهير سماحة اﻻمام القائد السيد ​موسى الصدر​ ورفيقيه ولكل الحسينيين على مشاركتهم الواسعة واحيائهم هاتين المناسبتين العظميتين مجسدين قيمهما وتعاليمهما بارقى ما يمكن ان تجسد القيم والتعاليم التي رسخها اﻻمام الصدر وكذلك ثورة اﻻمام الحسين (ع) في العقول والنفوس والضمائر لدى كل احرار ​العالم​ .