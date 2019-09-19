النشرة: تحليق للطيران الاسرائيلي في اجواء النبطية واقليم التفاح

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن ​الطيران الحربي الاسرائيلي​ يحلق في اجواء منطقتي النبطية و​اقليم التفاح​ وعلى علو متوسط ويتزامن ذلك مع تحليق منذ الفجر ل​طائرة​ تجسس معادية من نوع "ام كا" في اجواء قرى وبلدات النبطية.

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