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قوى الأمن عممت صورة موقوف قام بحوالي خمسين عملية نشل أجهزة خلوية

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عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوف: "ن. س." (مواليد عام 1991، لبناني)، لـ"قيامه بحوالي 50 عمليّة نشل هواتف خلوية، على متن دراجة آليّة، في مناطق: ​طريق المطار​، ​الطيونة​، ​بئر حسن​، صبرا، ​كنيسة مار مخايل​، ​غاليري سمعان​ وطريق ​صيدا القديمة​".

وطلبت في بيان، من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله، "الحضور إلى مركز مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ في الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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