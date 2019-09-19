قوى الأمن عممت صورة موقوف قام بحوالي خمسين عملية نشل أجهزة خلوية

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة الموقوف: "ن. س." (مواليد عام 1991، لبناني)، لـ"قيامه بحوالي 50 عمليّة نشل هواتف خلوية، على متن دراجة آليّة، في مناطق: ​طريق المطار​، ​الطيونة​، ​بئر حسن​، صبرا، ​كنيسة مار مخايل​، ​غاليري سمعان​ وطريق ​صيدا القديمة​".

وطلبت في بيان، من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله، "الحضور إلى مركز مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​ في الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".