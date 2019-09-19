قوى الأمن عممت صورة موقوف قام بحوالي خمسين عملية نشل أجهزة خلوية

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: "ن. س." (مواليد عام 1991، لبناني)، لـ"قيامه بحوالي 50 عمليّة نشل هواتف خلوية، على متن دراجة آليّة، في مناطق: طريق المطار، الطيونة، بئر حسن، صبرا، كنيسة مار مخايل، غاليري سمعان وطريق صيدا القديمة".
وطلبت في بيان، من الّذين وقعوا ضحيّة أعماله، "الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية في الأوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الاتصال على الرقم: 451162/01، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة".
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