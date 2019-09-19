بلدية زغرتا دعت الاهالي الى التقيد بعمليات الفرز من المصدر

دعت ​بلدية زغرتا​ - اهدن الاهالي الى "التقيد بعمليات الفرز من المصدر"، معلنة عن "تخصيص آليات جديدة تعمل على فرز ​النفايات​ عند جمعها من الشوارع"، مشيراً إلى أن "بعد رفع النفايات المتراكمة في شوارع إهدن وزغرتا، باشرت بلدية زغرتا - إهدن، بالتعاون مع ​الجمعيات الأهلية​ المحلية، بتعزيز حملات الفرز من المصدر. وفي خطوة مشجعة لنشر ثقافة الفرز، زادت عدد آليات النقل وخصصت بعضها لفرز النفايات مباشرة عند لمها من الشوارع. إذ تمر هذه الآليات وتجمع الكرتون، الزجاج، البلاستيك وغيرها من المواد التي يمكن تدويرها لتتوجه إلى معمل الفرز حيث يتم تكبيسها وتقليس حجمها".

وفي بيان لها، أشار الى أن "​البلدية​ ترعى حملات توعية دائمة للوحدات السكنية، التجارية، ​المطاعم​ و​الفنادق​" وشكرت أهلها المتعاونين في الفرز، داعية الأهالي الى "التقيد بالفرز من المصدر لتقليص كمية النفايات والإلتزام بمشروع الفرز الذي انطلق من ثلاث سنوات لأنه الحل الوحيد والمستدام".