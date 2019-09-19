مياه بيروت وجبل لبنان دعت المشتركين الى تسديد البدلات المترتبة عليهم

دعت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان"، في بيان، جميع المشتركين الى "تسديد بدلات ​المياه​ المترتبة عليهم عن العام 2019 الى الجباة المختصين او لدى دوائر التوزيع التابعين لها أو لمن يرغب من المشتركين عبر مراكز شركة "اون لاين" لتحويل الاموال T.M.O أو لمن يرغب عبر شركة "نتكومرس" التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الانترنت، على موقع المؤسسة lb.gov.ebml.www، فيزا من خلال مصرف الاعتماد اللبناني ش.م.ل وماستر كارد من خلال مصرف فرنسبنك ش.م.ل. في مهلة أقصاها 31/10/2019 تجنبا لاخضاع هذه البدلات الى غرامات التأخير التي سيعمل بها اعتبارا من تاريخ 1/11/2019".

وأشارت المؤسسة الى "أنها تحسسا منها للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من جهة وتحفيز المخالفين على تسوية أوضاعهم من جهة ثانية عمدت الى الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2018 وما قبله بنسبة (85%) لغاية تاريخ 31/12/2019، تقسيط البدلات المتأخرة عن الاعوام السابقة للعام 2019 لفترة أقصاها تاريخ 31/12/2021، تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات ​الجديدة​ للابنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته (60%) لاشتراكات المياه بالعيار و(78%) لاشتراكات المياه العداد، الاعفاء من بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (100%)، وأصبح بإمكان جميع المشتركين السابقين لديها الذين يترتب عليهم ذمم مالية (بدلات مياه متوجبة على اشتراكهم السابق) تسديدها أو تقسيطها في دوائر التوزيع التابعين لها دون الرجوع الى المركز الرئيسي في ​جادة سامي الصلح​ - ​بدارو​".

وذكرت المشتركين أن "أوقات فتح واقفال الصناديق في دوائر التوزيع من يوم الاثنين ولغاية يوم الخميس هي من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 15,00، باستثناء أيام الجمعة بحيث تكون من الساعة 8,15 ولغاية الساعة 10,30"، آملة "التجاوب مع هذا ​الاعلان​ وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم بدون أي تأخير".

واعتبرت أن "هذا الاعلان بمثابة انذار وتبيلغ شخصي لكل مشترك وقاطع لعامل مرور الزمن".