وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت دورة اسعافات أولية بالهبارية بالتعاون مع اليونيفيل

نظم مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في بلدة الهبارية دورة اسعافات أولية بالتعاون مع مكتب الشؤون المدنية في اليونيفيل واللواء الطبي في الكتيبة الهندية ومديرية التعاون المدني العسكري في الجيش اللبناني وذلك في قاعة بلدية الهبارية وتم توزيع حقائب الإسعافات الأولية بكامل وتجهيزاتها لاستخدامها في الحالات الطارئة.
وشدد رئيس بلدية الهبارية ايمن شقير على "أهمية مثل هذه النشاطات وكل ما يدعم أهلنا في الهبارية والعرقوب"، مثمنا "الدور الإيجابي لقوات "اليونيفيل" وما تقدمه من خدمات إنسانية وإنمائية لأبناء المنطقة".
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