أكّد رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، أنّه "لا يجوز في هذه الظروف الاجتماعيّة والاقتصاديّة الدقيقة، وعلى أبواب مناقشة ​الموازنة​، أن يبقى ​الاتحاد العمالي العام​ من دون رئيس. يجب إجراء انتخابات لهذا المركز المهم في أسرع وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: لإجراء انتخابات لمركز رئيس الاتحاد العمالي العام بأسرع وقت ممكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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