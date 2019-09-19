جنبلاط: أي خلل بمعالجة الموازنة والخروج عن توصيات دوكان الواضحة قد يحرق الوضع

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، إلى أنّه "يبدو أنّ حريقًا كبيرًا سيشبّ في الخليج نتيجة الحرب في اليمن، الّتي لا بدّ من تسويتها سلميًّا، ونتيجة المواجهة الأميركيّة الإيرانيّة الّتي سيدفع العرب ثمنها".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أيّ خلل في معالجة الموازنة في لبنان والخروج عن توصيات الموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقرّرت "مؤتمر سيدر" السفير بيار دوكان الواضحة، قد يحرق الوضع، بخاصّة أنّنا نسمع بأنّ سفنًا كهربائية جديدة آتية".
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