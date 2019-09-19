جنبلاط: أي خلل بمعالجة الموازنة والخروج عن توصيات دوكان الواضحة قد يحرق الوضع

لفت رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​، إلى أنّه "يبدو أنّ حريقًا كبيرًا سيشبّ في ​الخليج​ نتيجة الحرب في ​اليمن​، الّتي لا بدّ من تسويتها سلميًّا، ونتيجة المواجهة الأميركيّة الإيرانيّة الّتي سيدفع العرب ثمنها".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "أيّ خلل في معالجة ​الموازنة​ في ​لبنان​ والخروج عن توصيات الموفد الفرنسي المكلّف متابعة مقرّرت "​مؤتمر سيدر​" السفير ​بيار دوكان​ الواضحة، قد يحرق الوضع، بخاصّة أنّنا نسمع بأنّ سفنًا كهربائية جديدة آتية".