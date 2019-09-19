LBCI: وزير الصحة جميل جبق لم يحصل على تأشيرة دخول الى الولايات المتحدة

علمت الـ"LBCI" أن وزير ​الصحة​ ​جميل جبق​ لم يحصل على تأشيرة دخول الى ​الولايات المتحدة​. وكان من المفترض ان يشارك الوزير جبق في ​مؤتمر​ لنظرائه الوزراء يقام على هامش ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ في ​نيويورك​ التي سيشارك فيها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ على رأس وفد.

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