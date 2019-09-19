افادت معلومات لـ"النشرة" انه تم العثور على مساعدة منزلية اجنبية مقتولة في مصعد احد الابنية في شارع اسعد الاسعد ب​الشياح​، وقد حضرت ​القوى الامنية​ لاجراء تحقيقات بالحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على مساعدة منزلية اجنبية مقتولة في مصعد احد الابنية في شارع اسعد الاسعد بالشياح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.