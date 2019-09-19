النشرة: وصول قائد الجيش الى مقر الكتيبة الإسبانية في قرية إبل السقي

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن قائد ​الجيش​ ​العماد جوزيف عون​ وصل على متن ​مروحية​ الى مقر ​الكتيبة الإسبانية​ العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" في قرية ​إبل السقي​، حيث سيقوم بجولة في المنطقة.

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