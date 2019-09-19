أكّد السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة للردّ على هجوم استهدف اثنتين من منشآت النفط السعودية يوم السبت، لكن يتعيّن مناقشة الأمر جيّدًا".
وأوضح في تصريح إذاعي، "أنّنا ما زلنا نعمل على تحديد الجهة الّتي انطلق منها الهجوم، ولكن أيًّا كانت الجهة فإنّ إيران تقف بالتأكيد وراء ذلك، حيث أنّها قامت بتصنيعها الصواريخ ولا يمكن إطلاقها دون مساعدة إيرانيّة".
وكانت قد عرضت السعودية يوم الأربعاء حطامًا لما وصفته بـ"طائرات مسيّرة وصواريخ كروز" استُخدمت في الهجوم على منشأتي النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير السعودية لدى ألمانيا: كل الخيارات مطروحة للرد على هجوم إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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