سفير السعودية لدى ألمانيا: كل الخيارات مطروحة للرد على هجوم إيران

أكّد السفير السعودي لدى ​ألمانيا​ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أنّ "كلّ الخيارات مطروحة على الطاولة للردّ على هجوم استهدف اثنتين من منشآت ​النفط​ ​السعودية​ يوم السبت، لكن يتعيّن مناقشة الأمر جيّدًا".

وأوضح في تصريح إذاعي، "أنّنا ما زلنا نعمل على تحديد الجهة الّتي انطلق منها الهجوم، ولكن أيًّا كانت الجهة فإنّ ​إيران​ تقف بالتأكيد وراء ذلك، حيث أنّها قامت بتصنيعها ال​صواريخ​ ولا يمكن إطلاقها دون مساعدة إيرانيّة".

وكانت قد عرضت السعودية يوم الأربعاء حطامًا لما وصفته بـ"طائرات مسيّرة وصواريخ كروز" استُخدمت في الهجوم على منشأتي النفط.