الجيش الفرنسي أعلن إرسال 7 خبراء إلى السعودية للتحقيق بالهجوم على منشأتي أرامكو

أعلنت متحدثة باسم ​الجيش الفرنسي​، أنّ "​باريس​ أرسلت سبعة خبراء عسكريين إلى ​السعودية​ للتحقيق في هجمات استهدفت منشأتي نفط تابعتين لشركة "​أرامكو​" يوم السبت، من بينهم خبراء في المفرقعات ومسارات ​الصواريخ​ وأنظمة الدفاع الأرض/جو".

وكان قد لفت وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لو دريان، في وقت سابق، إلى أنّ "إعلان جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن مسؤوليّتهم عن الهجوم الّذي استهدف منشأتي النفط، يصعب تصديقه"، مركّزًا على أنّ "هناك تحقيقًا دوليًّا، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج".