نتانياهو دعا منافسه غانتس إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسعة

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ دعا منافس رئيس تحالف "أزرق أبيض" الجنرال السابق ​بيني غانتس​، إلى الانضمام إليه لتشكيل حكومة وحدة موسّعة". وكان غانتس​ قد دعا بدوره في وقت سابق، إلى "تشكيل ​حكومة​ وحدة موسّعة".

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