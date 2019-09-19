مسؤول أميركي سابق: علينا اتخاذ القرارات بناء على مصالحنا وأمننا القومي

حذر ​وزير الدفاع الأميركي​ الأسبق، ​ليون بانيتا​ من "المخاطر المترتبة على توجيه ​واشنطن​ ضربة عسكرية ضد ​إيران​"، مشيراً إلى "إنني كوزير كنا دوما قلقين من احتمال الذهاب وتوجيه ضربة لإيران".

ولفت إلى أن "الأمر ليس ذاته كتوجيه ضربة ل​سوريا​، فإيران لديها القدرة لاستخدام ​الصواريخ​ لضرب قواتنا والرد باستهداف قواعدنا وتحويل وتصعيد وتيرة الحرب بصورة سريعة"، مشيراً إلى أنه "على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن تكون حذرة في قرار ما إذا كانت ستستخدم عملا عسكريا هنا، لم يكن ذلك هجوم ​أرامكو​ عملا عسكريا ضد قواتنا، وعلى ​أميركا​ الحذر من الانجرار إلى حرب من قبل ​السعودية​".

وأشار إلى أنه "علينا اتخاذ قرار بناء على مصالحنا وأمننا القومي، وهذا ما يجب أن نقوم به هنا، لا ما يقوله ويريده الآخرون".