مسؤول أميركي سابق: علينا اتخاذ القرارات بناء على مصالحنا وأمننا القومي

حذر وزير الدفاع الأميركي الأسبق، ليون بانيتا من "المخاطر المترتبة على توجيه واشنطن ضربة عسكرية ضد إيران"، مشيراً إلى "إنني كوزير كنا دوما قلقين من احتمال الذهاب وتوجيه ضربة لإيران".
ولفت إلى أن "الأمر ليس ذاته كتوجيه ضربة لسوريا، فإيران لديها القدرة لاستخدام الصواريخ لضرب قواتنا والرد باستهداف قواعدنا وتحويل وتصعيد وتيرة الحرب بصورة سريعة"، مشيراً إلى أنه "على الولايات المتحدة الأميركية أن تكون حذرة في قرار ما إذا كانت ستستخدم عملا عسكريا هنا، لم يكن ذلك هجوم أرامكو عملا عسكريا ضد قواتنا، وعلى أميركا الحذر من الانجرار إلى حرب من قبل السعودية".
وأشار إلى أنه "علينا اتخاذ قرار بناء على مصالحنا وأمننا القومي، وهذا ما يجب أن نقوم به هنا، لا ما يقوله ويريده الآخرون".
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