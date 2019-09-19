10 قتلى في هجوم بسيارة مفخخة تبنته طالبان في جنوب أفغانستان









اسماء السيد - كابول: أعلن حاكم ولاية زابل مقتل عشرة أشخاص وجرح تسعين آخرين الخميس في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات، ودمّر مستشفى على مقربة منه في مدينة قلعة في جنوب أفغانستان.

الهجوم هو الأخير في سلسلة اعتداءات نفذتها طالبان في أرجاء أفغانستان خلال هذا الأسبوع، مع تضاعف العنف، بعدما قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف المباحثات مع الحركة الجهادية بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد.

قال رحمة الله يرمال في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس إن "سيارة مفخخة استهدفت إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم (الخميس)". أضاف إن "مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه دمّر"، موضحًا أن "عشرة أشخاص قتلوا، وجرح 85 آخرون".

لكنّ رئيس مجلس ولاية زابل عطا جان حقبيان قال إنّ عشرين شخصًا قتلوا في الاعتداء، فيما جرح تسعون آخرون. وتبنى ناطق باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي الاعتداء، الذي وصفه بأنه عملية "استشهادية ضد إدارة الاستخبارات". وقال "نفذنا هجومًا استشهاديًا ضد إدارة الأمن الوطنية"، مؤكدًا أن المبنى دمّر بالكامل.

قال سكان قرب موقع الانفجار إنّ الانفجار، الذي حصل حوالى الساعة السادسة بالتوقيت المحليّ، هزّ البيوت، وحطّم النوافذ، وتبعه إطلاق النار.

وقال الطالب الجامعيّ عاطف بلوش إنّ الانفجار كان "مروعًا"، وروى أنّه شاهد منقذين ينتشلون نساء وأطفالًا من موقع الانفجار. وتابع "لا أتذكر انفجارًا مميتًا مثل هذا في منطقتي". وانتاب الفزع السكان الذين يبحثون عن أقرباء لهم كانوا يتلقون العلاج في المستشفى.

أوضح مقيم أحمد، وهو صاحب متجر، قال إن زوجته وأمه كانتا تتلقيان العلاج داخل المستشفى وقت الانفجار، "هرعت إلى الموقع لأبحث عنهما، ولا أستطيع العثور عليهما. إنهما مفقودتان، ولا أعرف ماذا أفعل".

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يأتي الهجوم غداة مقتل أربعة مدنيين وجرح 12 آخرين في تفجير انتحاري وهجوم مسلح استهدفا مبنى حكوميًا في مدينة جلال أباد في شرق أفغانستان.

المزيد من القتال

دفع إعلان ترمب أن المفاوضات باتت بحكم "الميتة" طالبان إلى الإعلان في الأسبوع الماضي أن الخيار الوحيد المتبقي هو مواصلة القتال. وعلى الأثر تشهد أفغانستان سلسلة هجمات تتبنى حركة طالبان معظمها، وتأتي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 28 سبتمبر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قتل نحو 50 شخصًا وأُصيب عشرات في هجومين منفصلين، وقع أحدهما قرب تجمّع انتخابي للرئيس أشرف غني في ولاية باروان (وسط) والآخر في كابول.

تعهّد عناصر طالبان عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 28 سبتمبر، والتي يواجه غني فيها الرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبدالله عبدالله وأكثر من عشرة مرشحين آخرين.

يأمل الفائز في الانتخابات أن يشكّل ذلك تفويضًا للرئيس المقبل لإجراء محادثات مع طالبان تهدف إلى إحلال السلام الدائم في هذا البلد، الذي عاش عقودًا من العنف، لكن المتمردين يرغبون في تقويض شرعية العملية وإبقاء الرئيس في موقف ضعيف.

وأعرب عناصر طالبان مرارًا عن اعتقادهم بأن الولايات المتحدة ستعود في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات. وشدد كبير مفاوضي الحركة شير محمد عباس ستانيكزاي على هذا الموقف في مقابلة أجرتها معه شبكة "بي بي سي" بعد ساعات من هجمات الثلاثاء، إذ أكد أن "الأبواب مفتوحة" لاستئناف المحادثات مع واشنطن.

كما قال مجاهد لوكالة فرانس برس في الأسبوع الماضي "كان لدينا طريقان لإنهاء الاحتلال في أفغانستان، أحدهما الجهاد والقتال، والآخر المحادثات والمفاوضات". وأضاف "إن أراد ترمب وقف المحادثات، فسنسلك الطريق الأول، وسيندمون قريبًا".

بدوره، يأمل ترمب في إنهاء أطول حرب أميركية، التي بدأت قبل 18 عامًا بعد هجمات 11 سبتمبر. لكنّه اتهم طالبان بسوء النوايا بعدما شنّت هجومًا في كابول، أسفر عن مقتل جندي أميركي وآخرين، قبل اجتماع مقرر في كامب ديفيد ألغاه ترمب لاحقًا.

