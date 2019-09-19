المبعوث الأميركي إلى أفغانستان يمثل أمام الكونغرس في جلسة سرية









اسماء السيد - واشنطن: يدلي المبعوث الأميركي الى أفغانستان زلماي خليل زاد بشهادته الخميس أمام الكونغرس حول المفاوضات التي اجراها مع طالبان، وذلك بعد 12 يومًا على وقف الرئيس دونالد ترمب لهذه المفاوضات مع الحركة الأفغانية المتطرفة.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب قد أصدرت مذكرة استدعاء لإلزام خليل زاد بالمثول أمامها بعد شكواها من عدم اطلاعها على مجريات عملية التفاوض.

قال إليوت أنغيل رئيس اللجنة في بيان الأربعاء "لقد توصلنا الى توافق (...) للاستماع الى السفير خليل زاد في جلسة سرية"، مشيرا الى سحب مذكرة الاستدعاء.

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أضاف "بينما كنت أفضّل سماع السفير خليل زاد في جلسة مفتوحة، إلا أنني سعيد لأن أعضاء اللجنة ستتاح لهم هذه الفرصة التي طال انتظارها من أجل الحصول على إجابات بشأن خطة السلام".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 7 سبتمبر بشكل مفاجئ وقف المحادثات مع حركة طالبان، التي ظهر وكأنها ستؤدي الى اتفاق تاريخي بعد 18 عاما على تدخل الولايات المتحدة العسكري هناك. كما ألغى ترمب محادثات مع قادة طالبان في كامب ديفيد كان يعد لها بشكل سري.

وأجرى خليل زاد تسع جولات من المفاوضات مع طالبان في الدوحة في قطر، من دون أن يكشف الكثير عن وقائعها. لاحقا أعلن إنه توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ مع طالبان تسحب بموجبه الولايات المتحدة جنودها، ويتعهد المقاتلون الاسلاميون المتشددون في المقابل بقطع العلاقة مع تنظيم القاعدة.

وبدا ترمب حريصا على إنهاء أطول حروب أميركا التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر، لكنه عاد واتهم طالبان بأن لديها نوايا سيئة بعد هجوم في كابول أدى الى مقتل جندي اميركي عشية المحادثات التي كانت مقررة في كامب ديفيد.

