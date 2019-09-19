شكرا لقرائتكم خبر عن 4 معلومات عن قرار الخارجية الأمريكية بإدراج حسم ولواء الثورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى يناير 2018 أعلنت الخارجية الأمريكية عن إدراج حركتى حسم ولواء الثورة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية فى الولايات المتحدة الأمريكية، عبر بيان أعلنه وزير الخارجية الأمريكى آنذاك ريكس تليرسون وتضمن البيان مجموعة من المعلومات التى وردت على لسان المسئول الأمريكى، هذه أبرزها :

1-هذه الحركات تهدد استقرار الشرق الأوسط وتُضعف عملية السلام وتهاجم حلفاءنا.

2- هذه الخطوة تهدف إلى قطع الموارد التي يحتاجونها للتخطيط ولتنفيذ المزيد من الهجمات الإرهابية.

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3-الحركتان مسئولتان عن تنفيذ عدة عمليات إرهابية في مصر، ومرتبطتان بجماعة الإخوان.

4-هذه الخطوة "تستهدف جماعات وقيادات إرهابية رئيسية".

كانت الأجهزة الأمنية أعلنت عن توجيه ضربة للعناصر المتطرفة، فى إطار حربها على الإرهاب والعناصر المتورطة فى اغتيال رجال الأمن والشخصيات العامة، حيث لقى 9 عناصر إرهابية مصرعهم، عقب تبادل لإطلاق النار مع القوات أثناء مداهمة وكرين بمدينتي العبور و15 مايو، من بينهم قيادي حركة لواء الثورة "محمود غريب قاسم محمود قاسم".