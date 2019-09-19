شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية البرلمان: توقعات بتراجع الأسعار بعد انخفاض معدل التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن انخفاض معدل التضخم بشكل كبير وملحوظ أكبر دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته مصر عام 2016 والإجراءات والقرارات المصاحبة للبرنامج والتى اتخذتها الحكومة على مدار السنوات السابقة.

وأوضح عبد الحميد، فى تصريح له، أنه من المتوقع أن تشهد الأسعار تراجعا ملحوظا فى السوق المصرى بعد انخفاض معدل التضخم، مطالبا الحكومة والبنك المركزى بالاستمرار فى العمل على خفض معدل التضخم إلى أدنى مستوياته ومواصلة العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يصاحبه من إجراءات للحماية الاجتماعية.

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وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على انخفاض معدل التضخم السنوي لإجمالى الجمهورية لشهر أغسطس 2019، لينخفض للشهر الثالث على التوالى مسجلاً 6,7% فى أغسطس 2019، مقارنة بـ 7,8% فى يوليو 2019، و8,9% فى يونيو 2019، فضلاً عن وصوله إلى أفضل مستوى له منذ 2013، مسجلاً 6,7% فى أغسطس 2019، مقارنة بـ 13,6% من نفس الشهر للعام الماضى، و33,2% فى أغسطس 2017، و10,9% فى أغسطس 2013.

وأبرز الإنفوجراف تعليق بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية على انخفاض التضخم في مصر، حيث أكدت وكالة "بلومبرج"، أن مصر مؤهلة لتمرير ثاني أكبر خفض لسعر الفائدة من بين الأسواق الناشئة، كما أشادت مؤسسة " كابيتال ايكونوميكس" بتراجع التضخم في مصر، مُؤكدةً أن هذا التراجع يدعم خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة، فى حين توقع بنك "أوف أمريكا ميريل لينش"، استمرار انخفاض معدل التضخم خلال النصف الثانى من العام، مع بقاء مصر جاذبة للمستثمرين الأجانب، وأخيراً أشادت شركة "أرقام كابيتال" بتلاشى الآثار التضخمية لخفض الدعم على الطاقة، مؤكداً أن ذلك جعل الشركة أكثر تفاؤلاً بالسياسة النقدية المصرية.