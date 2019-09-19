"الصعيد أولا" .. اعرف أبرز المشروعات التنموية بمحافظة الأقصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وخصصت الحكومة، نحو 1.68 مليار جنيه موزعة قطاعيا لصالح محافظة الاقصر، تتنوع على مشروعات الصرف الصحي والتعليم، الخدمات الصحية. وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة خلال العام الجارى بمحافظة الأقصر علي النحو التالي : وفي هذا الإطار، نستعرض أبرز المشروعات المستهدفة خلال العام الجارى بمحافظة الأقصر علي النحو التالي : أولا: مشروعات الصرف الصحي - استكمال صرف صحي أرمنت بالأقصر 18 ألف م مكعب / يوم. - استكمال مشروع صرف صحي القري المحرومة بالبغدادي، ومحطة معالجة بطاقة 90 ألف م مكعب/يوم. - مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمركز ومدينة القرنة، واستكمال محطة صرف صحي إسنا 27 ألف م مكعب / يوم. ثانيا : مشروعات التعليم Advertisements - تطوير الديوان العام والإدارات التعليمية والمطابع السرية بالأقصر. - إحلال وتجديد وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسي. - استكمال مشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم الفني القائمة. - التوسع في المعاهد الدينية بالمحافظات. ثالثا : الخدمات الصحية - إنشاء المستشفيات النموذجية (مشروع قومي) - استكمال المستشفيات العلاحية والخدمات والمراكز الطبية المتخصصة.

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