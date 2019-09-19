رفع 115 حالة تعد وتنفيذ 49 حكما قضائيا في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أعد قطاع أمن الجيزة حملة مكبرة دائرة قسم شرطة الطالبية بمشاركة الإدارة العامة لمباحث ومرور الجيزة وقوات الأمن، وإدارة شرطة المرافق والحماية المدنية. أسفرت الحملة عن رفع 115 حالة تعد على الطريق، والقبض على متهمين اثنين بالاتجار في المخدرات، وضبط 3 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 49 حكما قضائيا متنوعا. تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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