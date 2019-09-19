اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع المحافظين في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع مجلس المحافظين بمحافظة بورسعيد. يعقب الاجتماع جولة تققدية لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. كما يتابع رئيس الوزراء خلال زيارته لمحافظة بورسعيد منظومة التأمين الصحي الشامل، والاستعدادات الجارية بالعام الدراسي الجديد بجانب عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة. ​

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