لاتهامهما بحيازة "حشيش".. القبض على مسجلين خطر في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

ألقت مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية القبض على مسجلين خطر، بحيازتهم كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار وسلاح ناري خلال حملة أمنية مكبرة.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مباحث مركز بسيون بإلقاء القبض على "ا.م.م.ا" وشهرته "المصري" 30 سنة ومسجل خطر، و"ح.ص.م.م"، 39 سنة عاطل، ومسجل خطر، لقيامهم بالترويج للمخدرات.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، تمهيدًا لإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.