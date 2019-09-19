بومبيو: ندعم أمن السعودية.. وإيران مسئولة عن هجمات "أرامكوا"

اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، فى قصر السلام فى جدة، الليلة، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.
وشدد وزير الخارجية الأمريكى، خلال الاجتماع، على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التى تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية فى بقيق وخريص والتى تتحمل إيران مسئوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التىاتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق فى مصدر الهجوم - حسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وعبر وزير الخارجية الأمريكى عن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها لأمن واستقرار المملكة العربية السعودية فى مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبديًا تقديره لحكمة القيادة
وأكد ولى العهد السعودى، خلال الاجتماع، أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمى.
حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
كما حضره من الجانب الأمريكى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.
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