الامارات تلحق السعودية وتنظم للتحالف الدولي لأمن الملاحة الدولية

ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الخميس ،أن الإمارات قررت الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.



وقالت الوكالة إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.



وكانت السعودية أعلنت يوم الأربعاء انضمامها إلى نفس التحالف.



وتعرضت عدة ناقلات نفط لهجمات في مياه الخليج هذا العام. وألقت واشنطن والرياض باللوم على إيران التي تنفي هذه الاتهامات.



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