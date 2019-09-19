كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وإصابة العشرات بانفجار في أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم الخميس، بمقتل وإصابة العشرات بالهجوم الذي وقع صباح اليوم قرب المشفى المركزي في مدينة قيلات مركز ولاية زابل.

قات وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي "وفقا للمعلومات الأولية لقي 15 مصرعهم بما في ذلك شرطيان، وأصيب 66 آخرون بجروح بينهم أطفال ونساء"، مشيرا إلى أن هذه الأرقام غير نهائية وقابلة للتعديل.

وبدأ الجيش الأفغاني والقوات الأمنية الأفغانية منذ أسابيع عمليات واسعة النطاق في المديريات التابعة لولاية بلخ بهدف القضاء على جيوب وتجمعات مجموعات المعارضة المسلحة والتي بمعظمها تتبع حركة طالبان.

وتعاني أفغانستان صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (ناتو) من جهة، وبين مسلحي حركة "طالبان"، في وقت يقوم فيه تنظيم "داعش" الإرهابي بتقوية نفوذه باستمرار في هذه الدولة.

قال مسؤولون، إن مهاجمين انتحاريين ومسلحين أصابوا تسعة أشخاص على الأقل، بينهم طفل وامرأة، في هجوم على مبنى حكومي في شرق أفغانستان، اليوم الأربعاء.

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وأضاف المسؤولين، أن المهاجمين فجروا متفجرات قبل أن يتدفق المسلحون على المبنى. وهو مكتب مركز توزيع لإصدار بطاقات الهوية الوطنية الإلكترونية في مدينة جلال آباد، والتي يحتاج الناس إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية في أفغانستان خلال 10 أيام.

وذكر سهراب قادري، عضو مجلس محافظة نانجارهار بالمدينة: "حاصرت قوات الأمن الأفغانية المبنى وتشتبك مع المهاجمين في محاولة لصد الهجوم"، مضيفًا، أنه يخشى المزيد من الضحايا من الموظفين وأن هناك أشخاص آخرين عالقين في المبنى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وذكرت وكالة "رويترز"، أن معظم أفغانستان في حالة تأهب قصوى في الأيام التي تقترب من الانتخابات، وهي رابع انتخابات رئاسية في البلاد منذ أن أطاحت القوات التي تقودها الولايات المتحدة بحركة طالبان الإسلامية المتشددة في العام 2001. وأقسم المتمردون على تعطيل التصويت بالعنف، والذي يأتي في أعقاب محادثات السلام المنهارة بين المسلحين والولايات المتحدة.

وحسب الوكالة، تم تسجيل حوالي 9.6 مليون شخص، ثلثهم تقريبًا من النساء، للتصويت، ولكن قد لا يفتح حوالي واحد من بين كل 12 مركز اقتراع بسبب تهديدات أمنية.

في وقت سابق اليوم الأربعاء، حذرت حركة طالبان المعلمين والطلاب وغيرهم من العاملين في مجال التعليم لتجنب الانتخابات الرئاسية القادمة أو المخاطرة بالموت في الهجمات على المراكز الانتخابية.