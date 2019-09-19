كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المجلس السيادي السوداني: لن نسمح بتهديد السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أن السودان لن يسمح بتهديد المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين السودان والسعودية "قوية وراسخة، ومن المستحيل أن نضرّ بأمنهم الوطني".

وفي حوار مع صحيفة "إندبندنت عربية"، قال البرهان عند سؤاله عن العلاقات مع مصر وملف حلايب وشلاتين، إن لا خلاف بين الدولتين على القضايا المطروحة في الساحتين المحلية والإقليمية، وأضاف عن حلايب وشلاتين وسد النهضة "لدينا تفاهمات كثيرة ومستمرة مع أشقائنا المصريين".

أمن السعودية

وبسؤاله عن جزيرة سواكن، والسماح لتركيا باستئجارها، وتهديد أمن السعودية، ومحاولة الأتراك الحصول على منفذ على البحر الأحمر، قال بنبرة شديدة: "السودان لن يسمح بأي وجود عسكري في بلاده، وتحديداً على البحر الأحمر، وتركيا لم تستأجر الجزيرة أو هذه القطعة من الأرض، والمسألة شهدت أحاديث ومبالغات".

وأضاف رئيس المجلس السيادي السوداني "هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف. أولاً سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني، وهذا القصر دُمر، والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط. لا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يُهدد أمن جيراننا وإخواننا في السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك".

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باقون في التحالف العربي

وعن اليمن، ومشاركة السودان في التحالف العربي، قال البرهان: "بقاء القوات السودانية من عدمه يعتمد على الشركاء في التحالف هذا الأمر يعتمد على شركائنا فيه، هناك شراكة قائمة، ولكن إذا صدر قرار بفض هذه الشراكة من معظم الشركاء، عندها سيكون هناك حديث آخر، وحتى اللحظة، القوات السودانية مشاركة في تحالف دعم الشرعية، وباقية".

أكد رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، للأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن السودان سيكون حريصا على القيام بدوره الفاعل، في إطار محيطه العربي.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني عمر منيس، في تصريحات صحفية عقب استقبال رئيس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة العربية، إن أبو الغيط، هنأ رئيس الوزراء السوداني، على نيل ثقة الشعب السوداني، في تلك المرحلة، وتكليفه مهام نقل السودان إلى آفاق أرحب.

وأوضح أن أبو الغيط أكد استعداد الجامعة العربية لدعم السودان في المحافل الإقليمية والدولية، بما يحقق أهداف المرحلة الانتقالية.

وأشار إلى أن حمدوك شكر الأمين العام للجامعة العربية، على القيام، بتلك الزيارة، وكان الأمين العام للجامعة العربية أكد لوزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، دعم الجامعة، للحكومة الانتقالية.

