المغار: اعتقال مشتبه بطعن شاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شابا (20 عاما) من سكان المغار، بشبهة طعن شاب (32 عاما) من القرية وإصابته بجراح خطيرة، الليلة الماضية.

ومن المزمع أن يحال المشتبه به للمثول أمام المحكمة للنظر في طلب تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيقات الجارية، اليوم الخميس.

ووفقا للشرطة فإنه وقعت جريمة الطعن، الليلة الماضية، في محطة وقود بقرية المغار أسفرت عن إصابة شاب بجراح خطيرة، وبعد تحقيقات تمّ العثور على المشتبه به من المغار، وستنظر المحكمة في طلب تمديد فترة اعتقاله على ذمة التحقيق، اليوم.