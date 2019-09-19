ملاحظات على الجولة الأولى من دوري الأبطال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني نادي ليفربول الإنجليزي، حامل لقب دوري الأبطال بنسخته الماضية، بخسارة مؤلمة على أرض نابولي، زرع باريس سان جرمان بطل فرنسا ثلاثية في شباك ريال مدريد الإسباني صاحب الألقاب القياسية في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما أهدر يوفنتوس ألإيطالي تقدما بهدفين أمام أتلتيكو مدريد الإسباني.

خاض سان جرمان اختبارا بالغ الصعوبة من دون الثلاثي الهجومي المرعب المؤلف من البرازيلي نيمار الموقوف والمصابين كيليان مبابي والأوروغوياني ادينسون كافاني.

أظهر رجال المدرب الألماني توماس توخل على ملعب "بارك دي برانس" قدراتهم أمام ريال مدريد العريق، فتألق لاعب الأخير السابق الأرجنتيني أنخل دي ماريا بثنائية وأضاف الظهير البلجيكي توما مونييه الثالث في شباك حامل اللقب 13 مرة.

لم يكن هجوم فريق العاصمة متواضعا، إذ شكل القادمان الجديدان الإسباني بابلو سارابيا والأرجنتيني ماورو ايكاردي خطورة في المقدمة أمام مرمى البلجيكي تيبو كورتوا، الذي لعب بمواجهة بديله السابق الكوستاريكي كيلور نافاس المنتقل إلى باريس.

مع عودة الثلاثي الرهيب، يأمل الفريق المملوك قطريا في بلوغ المباراة النهائية على الأقل، للمرة الأولى في تاريخه.

مزيج من فقدان النجاعة الهجومية والدفاع المتردد، ألحق خسارة جديدة لليفربول على أرض نابولي بثنائية صريحة على ملعب "سان باولو".

أهدر الثلاثي الهجومي المؤلف من المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو مانيه والبرازيلي روبرتو فيرمينو عدة فرص أمام الفريق الجنوبي الثلاثاء، فيما ارتكب أفضل لاعب في أوروبا الهولندي فيرجيل فان دايك خطأ غير اعتيادي سمح لفرناندو ليورنتي بتسجيل هدف الاطمئنان.

كانت الخسارة الأولى للفريق الأحمر، المنتشي من 14 فوزا متتاليا في الدوري المحلي، منذ سقوطه أمام برشلونة صفر-3 في ذهاب نصف نهائي النسخة الاخيرة في اسبانيا.

قال المدرب الألماني، يورغن كلوب، الذي خسر فريقه الموسم الماضي في نابولي صفر-1 قبل أن يعود من بعيد ويرفع اللقب السادس في تاريخه "هذا مؤلم لأننا حصلنا على فرصنا".

أهدر توتنهام الانجليزي وصيف الموسم الماضي تقدما بهدفين للمرة الثانية هذا الموسم وخرج متعادلا على ارض اولمبياكوس اليوناني 2-2.

Advertisements

انتقد مدربه الارجنتيني، ماوريسيو بوكيتينيو، رغبة لاعبيه بعد أداء غير ممتع انقذه الثنائي هاري كاين والبرازيلي لوكاس مورا بتسجيل الهدفين.

تحسّر بوكيتينو الذي شاهد فريقه يتعادل بعد تقدمه 2-صفر على أرسنال في الدوري المحلي مطلع الشهر الجاري "لا يتعلق الامر بالتكتيك، أو نوعية اللاعبين، بل بطريقة إعداد نفسك لتكون جاهزا للقتال".

فاز سبيرز ثلاث مرات فقط في آخر 12 مباراة ضمن جميع المسابقات.

ترك بطل النمسا سالزبورغ بصمة قوية في أول مباراة له في دور المجموعات منذ 1994، عندما زرع النروجي الشاب إيرلينغ هالاند ثلاثية خلال الفوز الكبير على غنك البلجيكي 6-2.

يرى هالاند (19 عاما) الذي سجل 17 هدفا في تسع مباريات هذا الموسم ان بمقدور فريقه السير على خطى اياكس أمستردام الهولندي المعروف بإنتاج المواهب الشابة ومقارعة الأبطال عندما أقصى ريال مدريد ويوفنتوس من النسخة الأخيرة.

قال لموقع الاتحاد الأوروبي "كل شيء ممكن. شاهدنا جميعنا أياكس الموسم الماضي، سيكون جميلا ان نصبح أياكس الجديد".

تألق أتالانتا الموسم الماضي وحل ثالثا في الدوري الإيطالي بعروض هجومية مبهرة وحجز باكورة بطاقاته إلى دوري الأبطال.

لكن آماله في نقل نجاحه إلى الساحة القارية تعرضت لصفعة قوية في مباراته الأولى، اذ تعرض لخسارة كبيرة على أرض دينامو زغرب الكرواتي صفر-4.

كان الفوز الثاني فقط في 25 مباراة ضمن دوري الأبطال لبطل كرواتيا، ما ترك أتالانتا في وضع صعب ضمن مجموعة تضم بطل إنجلترا مانشستر سيتي.