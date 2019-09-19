الرملة: مصرع امرأة في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت امرأة، في السبعينيات من العمر، مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس من قبل دراجة نارية، وأصيبت شابة بجروح وصفت بأنها طفيفة في أحد شوارع مدينة الرملة، الليلة الماضية.
وأفادت مصادر طبية أن الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أجرت عمليات إنعاش للمصابة في محاولة لإنقاذ حياتها، لكن دون جدوى، وأعلن الطبيب المرافق وفاتها على الفور.
وقدم طاقم طبي العلاج الأولي للشابة المصابة، ونقلها بسيارة الإسعاف لاستكمال العلاج بالمستشفى.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، ولم يعلن اسم ضحية الحادث لغاية الآن.
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