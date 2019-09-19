زيدان يعلّق على الهزيمة: "لم ندخل المباراة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عبر المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، عن استيائه من الهزيمة التي نالها فريقه من نادي العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

وصرّح زيدان خلال المؤتمر الصحافي، الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: ""أسباب الهزيمة؟ لقد تفوق لاعبو باريس سان جيرمان علينا في كل شيء في المباراة، وأكثر ما يزعجني هو افتقادنا للحدة، فالأمور تصبح مُعقدة حين لا تدخل المباراة بقوة".

وعن خطوط الدفاع الركيكة، التي لم خذلت زيدان ذاته، قال: "الخصم كان جيدًا في خلق الفرص، وهذا ليس ما يقلقني، ولكن ريال مدريد لعب بدون الحدة المطلوبة في هذه المرحلة من المسابقة، وكنا نعلم أنهم سيضغطون علينا، لكننا لم ندخل المباراة أبدًا، ولم نصنع الفرص، وسجلنا هدفين لكن تم إلغائهم بواسطة الفار".

ورفض زيدان إلقاء التهم على اللاعبين، واكتفى بوصف شعوره بالاستياء، حين سئل عن دور حارس مرماه، كورتوا، قائلا " نحن بنفس القارب ويجب علينا نسيان الهزيمة لنمضي إلى الأمام".