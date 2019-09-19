شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري : حديث "روحاني" يأتي في سياق التهديد للملكة السعودية والان مع التفاصيل

قال الباحث والمحلل السياسي والعسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، أنني لست مقتنعاً أن الحوثيين هم الذين نفذوا الهجمات على منشئات تابعة لشركة أرامكو النفطية السعودية في محافظة بقيق وهجرة خريص لأسباب تقنية وقتالية.

وأضاف بأن إصرار الحوثيين على تبني هذه العملية له أهداف عدة من بينها رفع معنويات أنصارهم عوضاً عن الظروف المعيشية والخدمية القاسية التي تعاني منها مناطق سيطرتهم في الشمال، ثانيا إبعاد المسؤولية المباشرة عن حليفتهم إيران.

وقال إن حديث الرئيس روحاني فيأتي في سياق التهديد بعمليات أخرى أكبر وأخطر ضد السعودية.

وأشار أن تقديري أي عملية قادمة لن تمر مرور الكرام بسبب الاستعدادات السعودية والتضامن الأمريكي والدولي معها.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال في تصريحات له بأن الهجوم على منشآت النفط بالسعودية على سبيل الإنذار.

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وقبل يومين قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة ”أرامكو“ السعودية، رد بالمثل من مواطنين يمنيين على الاعتداء على بلدهم، على حد وصفه.

وأعلنت ميليشيا الحوثي، المتحالفة مع إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع يوم السبت، وتسبب في وقف أكثر من نصف إنتاج النفط السعودي، وتدمير أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وعقدت وزارة الدفاع السعودية مؤتمراً صحافياً قبل قليل كشفت فيه بالأدلة تورط إيران بالهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية.

وعرضت الوزارة صوراً لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص، وقالت الوزارة إن "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها.

وأضاف المالكي أن لدى السعودية أدلة على الهجوم لم ينطلق من اليمن كما "زعمت أذرع إيران"، معتبراً أن "هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة"، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، إلى مدينة جدة السعودية، لبحث مع المسئولين السعوديين الهجوم الأخير على شركة أرامكو.