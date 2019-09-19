شكرا لقرائتكم خبر عن حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في جبهة حرض والان مع التفاصيل

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف. وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من مواقع القصف. وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. ومنذ أيام تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة المدعومة من التحالف العربي، وبين مليشيا الحوثي الانقلابية. وشهدت المناطق المحيطة بمدينة حرض الحدودية معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات. وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة وأسر عدد كبير من عناصر المليشيا الحوثية. ووفق مصادر طبية فقد استقبل معسكر الجمهورية بمدينة حجة ومستشفى عبس الريفي العشرات من قتلى وجرحى المليشيا الذين سقطوا خلال مواجهات حرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في جبهة حرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.