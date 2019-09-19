شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك حقل ألغام من مخلفات الحوثي صناعة إيرانية في الخوخة بالحديدة والان مع التفاصيل
أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، بأن "الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة ، فككت حقل ألغام في منطقة قطابة الشرقية بمديرية الخوخة محافظة الحديدة.
وقال مصدر في القوات المشتركة أن امرأتين من نساء المنطقة أوقفتا طقما للشرطة المتحركة وأبلغتا عن ظهور أجسام غريبة مدفونة في منطقة رعي واحتطاب شرقي قطابة بفعل الرياح وسيول الأمطار الأخيرة .
وأكد المصدر أنه على إثر ذلك تم تحريك فريق هندسي من القوات المشتركة، الذي انتقل على الفور إلى المنطقة وقام بمسحها مكتشفاً حقل ألغام من مخلفات ما زرعته مليشيا الحوثي الموالية لإيران قبل دحرها.
وأضاف المصدر أن الفرق الهندسية عملت حتى الساعة على تفكيك ونزع أكثر من عشرين لغماً مضاداً للعربات والآليات إيرانية الصنع.
وقال مصدر محلي إن المنطقة التي تم اكتشاف حقل الألغام فيها هي منطقة يرتادها رعاة الأغنام والإبل ، وتأتي إليها النساء والأطفال لجلب الماء من البئر أو الاحتطاب.
مضيفاً أن المواطنين كانوا عرضة لإجرام المليشيا الحوثية الذي خلفته إنتقاماً وحقداً من الأهالي بعد دحرها.
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