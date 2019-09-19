شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمدينة شيكاغو والان مع التفاصيل

قُتل 3 أشخاص وأصيبت سيدة مسنة، الخميس، في إطلاق نار بمدينة شيكاغو الواقعة بولاية إلينوي الأمريكية. وقالت شرطة شيكاغو إن الضحايا كانوا يقفون خارج متجر بقالة في حي ويست جارفيلد بارك بالمدينة عندما فتح ركاب سيارة بيضاء النار على المجموعة. وأضافت أنه لم يتم التعرف على هوية أي من الضحايا.

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