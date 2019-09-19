لليوم الثاني.. أصحاب منازل 'متجاوزة' يتظاهرون أمام مبنى محافظة كربلاء

وقال مراسل الخليج 365، إن أصحاب منازل "متجاوزة" تظاهروا أمام مبنى محافظة كربلاء للمطالبة بإيقاف هدم منازلهم وتوفير سكن بديل لهم.

وشهدت محافظة كربلاء، أمس الأربعاء، تظاهرة للعشرات من أصحاب المنازل "المتجاوزة" احتجاجاً على تهديم منازلهم.



وكانت بلدية محافظة كربلاء باشرت، أمس الأول الثلاثاء، بإزالة العشوائيات في المحافظة، بعد صدور الأمر الديواني من مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجان على مستويات عليا لإزالة جميع التجاوزات على عقارات الدولة.