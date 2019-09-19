أسعار النفط ترتفع 'قليلاً' بعد خسارة اكثر من 8% على مدى يومين

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، "قليلاً" الا انها خسرت اكثر من 8% على مدى يومين بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد سريعا إنتاجها بالكامل في أعقاب هجمات في مطلع الأسبوع على منشآت نفطية في المملكة ومع زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.
وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا دولار، أو 0.34% بالمئة، لتغلق عند 58.26 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة زادت بواقع 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
وهوت أسعار النفط اكثر من 8% بالمئة على مدى يومين بعد أن قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة أعادت إمدادات النفط لزبائنها إلى مستوياتها قبل الهجمات بالسحب من مخزوناتها، والهجمات التي وقعت يوم السبت أوقفت فعليا 5 في المئة من إنتاج النفط العالمي ودفعت الأسعار للصعود الى 15 في المئة يوم الاثنين.
وتعرضت البنية التحتية للمنشآت النفطية السعودية لهجمات بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة مما أدى الى انخفاض انتاج السعودية التي تعتبر احد اكبر الدول المنتجة للنفط.
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