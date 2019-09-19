تعرف على حالة الطقس لغاية الاثنين المقبل

توقعت هيئة الانواء الجوية، الخميس، انخفاض بدرجات الحرارة في عموم البلاد ابتداء من السبت المقبل.

وقالت الهيئة في تقرير لها اطلعت الخليج 365 عليه ان "الطقس سيكون ليوم السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية مشمس مع انخفاض قليل بدرجات الحرارة"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون مشمس ولا تغيير في درجات الحرارة عن اليوم السابق".

وأضافت الهيئة ان "الطقس سيكون ليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والشمالية مشمس مع انخفاض قليل لدرجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية مشمس مع ارتفاع قليل بدرجات الحرارة".

وأشارت الهيئة الى ان "الطقس ليوم الاثنين سيكون في المناطق كافة مشمس ولا تغيير في درجات الحرارة".

يذكر ان البلاد شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وصلت في بعض المحافظات الى اكثر من 50 درجة مئوية.

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