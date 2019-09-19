فرنسا تشكك بالرواية الحوثية: مهاجمة ارامكو من اليمن أمر لا يصدق

وقال لودريان: "ليس دقيقا أن الحوثيين في اليمن هاجموا منشآت أرامكو في السعودية . لا يمكن الأخذ في الاعتبار روايتهم حول الهجوم".

وتبنت جماعة "أنصار الله"، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.



إلا أن المتحدث باسم التحالف العسكري الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، تركي المالكي، قال إن التحقيقات الأولية في الهجوم على منشآت نفطية في المملكة تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة إيرانية.

وعرضت السعودية يوم أمس الأربعاء، بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

من جانبه، قال وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، إن جماعة "أنصار الله" نفذت الهجوم على المنشآت النفطية "بوسائلها الخاصة".

