موظفو عقود في صحة الديوانية يتظاهرون احتجاجاً على تأخير رواتبهم

تظاهر العشرات من موظفي العقود بوزارة الصحة في الديوانية، الخميس، أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم.
وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من موظفي العقود بوزارة الصحة في الديوانية نظموا، صباح اليوم، تظاهرة أمام مبنى المحافظة.
وأضاف، أن التظاهرة تأتي احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
وأضاف، أن التظاهرة تأتي احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.
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