موظفو عقود في صحة الديوانية يتظاهرون احتجاجاً على تأخير رواتبهم

وقال مراسل الخليج 365، إن العشرات من موظفي العقود بوزارة الصحة في الديوانية نظموا، صباح اليوم، تظاهرة أمام مبنى المحافظة.

وأضاف، أن التظاهرة تأتي احتجاجاً على عدم تسلمهم رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

