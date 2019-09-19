مصادر لبنانية: واشنطن بصدد فرض عقوبات ضد شخصيات 'سنية' لاتعارض حزب الله

افادت وسائل اعلام لبنانية، الخميس، بأن الادارة الامريكية بصدد فرض عقوبات ضد شخصيات لبنانية "سنية" لاتعارض سياسات حزب الله.

ونقل موقع لبنان24 عن قيادي حزبي رفيع المستوى في ثنائي "أمل - حزب الله"، قوله، إن هناك معلومات حساسة جداً، تفيد بأن الإدارة الأميركية في صدد اتباع سياسة عقوبات وضغوطات اقتصادية جديدة ضد لبنان، مبينا أن فحوى هذه المعلومات توجه واشنطن لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات سنّية حليفة ومعارضة لحزب الله وأخرى محايدة.

واضاف بحسب الموقع اللبناني، أنه وبمعنى أوضح أن تلك الشخصيات لا تعارض سياسات حزب الله من اجل تأجيج جو فتنة سنية- شيعية على شاكلة الاجواء التي عصفت بلبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 2005.