الان تتابع بولتون: لو رد ترامب على إسقاط الطائرة الأمريكية لما هاجمت إيران أرامكو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
انتقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، الإدارة الأمريكية في مأدبة غداء خاصة في مدينة نيويورك يوم أمس الأربعاء، وانتقد استعداد الرئيس دونالد ترامب للقاء طالبان في كامب ديفيد وطريقة تعامله مع ملفي إيران وكوريا الشمالية.
ونقل مصدر لموقع قناة “أن بي سي نيوز” الأمريكية أن بولتن أشار إلى أن إلغاء ترامب الاجتماع مع وفد حركة طالبان أعطى “إشارة سيئة جداً” وكان “غير محترماً” لضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
ولفت بولتن، دون أن يسمي ترامب، إلى أن الإدارة الأمريكية التي طردته من منصب، مهدت للإيرانيين سبيل ضرب منشآت أرامكو النفطية في السعودية في الأيام الماضية، بعد فشلها في الرد عسكرياً على إسقاط طهران طائرة أمريكية دون طيار.
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