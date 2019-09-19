الان تتابع فرنسا: ليس دقيقاً أن مليشيا الحوثي هاجمت منشآت أرامكو السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:
قال وزير خارجية فرنسا جان لو دريان إن قيام مسلحين يمنيين بمهاجمة منشأتي النفط السعوديتين أمر غير قابل للتصديق.
و قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس إن إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين “يصعب تصديقه”.
وأضاف لو دريان في حديث لتلفزيون سي نيوز “أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما”.
وتابع قائلا “هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج”، مضيفا أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعا.
وأشارت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسعودية بإصبع الاتهام إلى إيران في الهجمات التي وقعت يوم 14 سبتمبر أيلول
واستهدفت معملين أحدهما أكبر مصفاة لتكرير النفط الخام في العالم وأوقفت نصف إنتاج السعودية في بادئ الأمر.
ونفت إيران التي تدعم جماعة الحوثي أي دور لها في الهجمات.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا: ليس دقيقاً أن مليشيا الحوثي هاجمت منشآت أرامكو السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.