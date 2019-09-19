الان تتابع جونسون وترامب يبحثان الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد على هجوم السعودية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن- الخليج 365:
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدانا الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد وذلك في اتصال هاتفي يوم أمس الأربعاء.
وجاء في بيان “نددا بالهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من شركاء دوليين”. وأضاف “تحدثا أيضا عن إيران واتفقا على
ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي”.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان إن الزعيمين “أكدا مجددا على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار”.
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