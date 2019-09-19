الان تتابع ترامب: لن يدخل أحد أمريكا بشكل غير قانوني بعد اليوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء، إن لا أحداً يمكنه دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وأضاف ترامب أن الظروف الحدودية الأمريكية لا تزال في حالة طوارئ وطنية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال: “كلما مُضي قدماً في بناء الجدار الحدودي، كلما كانت القوات الأمريكية قادرة على التحرك بعيداً عن تلك المنطقة”.
وأثنى ترامب على الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، ووصفه بـ “رائع”.
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