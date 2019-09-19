الجيش الكويتي يرفع حالة الاستعداد القتالي

الخميس 19 سبتمبر 2019

الجيش الكويتي

قالت وسائل إعلام كويتية، إن وزارتي الدفاع والداخلية رفعتا درجة القتالية والاستعداد.



ووفق برقيتين فقد تقرر رفع حالة الاستعداد القتالي إلى رقم 1 ابتداء من اليوم الخميس الساعة 6:00 صباحا.

وجاء في التعميم: لزاما على عموم وحدات القوات المسلحة رفع الجاهزية القتالية إلى رقم 1 ابتداء من الساعة السادسة صباحا.

وقالت الصحيفة الكويتية إن الشيخ ناصر الصباح سيترأس اجتماعا موسعا لكبار القيادات العسكرية والأمنية لمناقشة ما أثير مؤخرا حول عبور الطائرات المسيّرة التي قصفت شركة أرامكو في معملي "ابقيق" و"خريص" بالسعودية، الأجواء الكويتية، وكذلك تحليق طائرة مسيّرة فوق دار سلوى.

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ويعود النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد إلى البلاد بداية الأسبوع المقبل.

وشدد مصدر مطلع ، للصحيفة، أنه سيتم خلال الاجتماع وضع النقاط على الحروف ووضع حد لما تناولته بعض وسائل الإعلام حول ذلك.

وفي وقت لاحق اصدر الجيش بيانا قال فيه: نظرا لما تمر به البلاد من أوضاع متصاعدة، تعلن رئاسة الأركان العامة للجيش عن رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحداتها وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها في مثل هذه الظروف حفاظا على أمن البلاد وسلامة أراضيها ومياهها وأجوائها من أي أخطار محتملة.

أما بالنسبة لوزارة الداخلية فقد صدر تعميم إلى رؤساء المخافر وُصف بالمهم وتضمن رفع الجاهزية وتكثيف الدوريات ونشرها على الأماكن الحيوية والاستعداد لأي استدعاء.

وعلى الصعيد نفسه، رفع القطاع النفطي درجة الاستعداد إلى القصوى وذلك بسبب التغييرات الملحوظة في مستوى التهديد القومي والوضع الأمني الحالي.

وجاء في رسالة أخرى انه سيتم رفع حالة التنبيه الأمني لشركة نفط الكويت إلى مستوى استثنائي "أحمر"، وسيتم تنفيذ جميع التدابير الأمنية الوقائية المرتبطة بها على الفور.