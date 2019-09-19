حجة.. التحالف يقصف مواقع للمليشيا في جبهة حرض

الخميس 19 سبتمبر 2019

مقاتلات التحالف

كتب الخليج 365 ـ حجة

جددت مقاتلات التحالف العربي قصفها مواقع لمليشيا الحوثي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية حرض الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.

وأضافت المصادر أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من مواقع القصف.

وأشارت إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.

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ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

ومنذ أيام تدور مواجهات عنيفة بين قوات الجيش ممثلة بالمنطقة العسكرية الخامسة المدعومة من التحالف العربي، وبين مليشيا الحوثي الانقلابية.

وشهدت المناطق المحيطة بمدينة حرض الحدودية معارك عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات.

وأسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة وأسر عدد كبير من عناصر المليشيا الحوثية.

ووفق مصادر طبية فقد استقبل معسكر الجمهورية بمدينة حجة ومستشفى عبس الريفي العشرات من قتلى وجرحى المليشيا الذين سقطوا خلال مواجهات حرض.